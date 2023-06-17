Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hutan Lindung Bukit Suligi Riau Terbakar, Pemadaman Dilakukan dengan Water Booming

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |02:01 WIB
Hutan Lindung Bukit Suligi Riau Terbakar, Pemadaman Dilakukan dengan <i>Water Booming</i>
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

PEKANBARU - Kebakaran melanda hutan lindung Bukit Suligi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, Jumat (16/6/2023). Pemadaman pun dilakukan oleh tim gabungan.

Untuk segera memadamkan api, satu unit helikopter dikerahkan. Heli tersebut dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari udara melalui bom air (water booming).

 BACA JUGA:

Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 13 Rokan IV Koto Kodim 0313/KPR Serka Arnizam menjelaskan, kebakaran di kawasan hutan lindung terpantau setelah petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Rohul melakukan verifikasi titik hot spot (titik panas).

"Kami tim gabungan saat ini masih melakukan pemadaman dengan dibantu heli water bombing," kata Serka Arnizam.

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, menuju ke lokasi Karhutla sangat sulit alias ekstrem. Jarak dari Pasir Pangaraian Ibukota Rohul ke lokasi kebakaran sekitar 80 kilometer.

"Untuk menuju ke lokasi kebakaran yakni perbukitan dan curam serta sangat ekstrem, " jelas Serka Arnizam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
