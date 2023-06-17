Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ayah di Lampung Selatan Cabuli Anak Tiri Sejak Korban SMP, Alasannya Kesepian

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |02:31 WIB
Ayah di Lampung Selatan Cabuli Anak Tiri Sejak Korban SMP, Alasannya Kesepian
Ilustrasi/ Doc: Freepik
LAMPUNG SELATAN - JM (49) warga Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan mengaku sudah empat kali mencabuli anak tirinya yang masih berusia 16 tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh pelaku JM saat dimintai keterangan di Kantor Polsek Palas, Lampung Selatan.

JM mengatakan, dia telah melakukan tindak asusila sejak anak tirinya masih duduk di bangku SMP kelas 2. Perbuatan bejat itu dilakukan sebanyak 4 kali di lokasi berbeda.

"Sudah 4 kali, di kontrakan Blambangan 2 kali, di rumah sendiri 2 kali," ujar JM, Jumat (16/6/2023).

JM mengaku nekat melakukan perbuatan bejat itu lantaran merasa kesepian. Pasalnya, saat itu dia ditinggal istrinya bekerja di Jakarta.

Sementara, pelaku tinggal bersama anak tirinya dan adik korban laki-laki yang masih berumur 7 tahun.

Sebelumnya, Kapolsek Palas AKP Andi Yunara mengatakan, peristiwa pencabulan itu terjadi pada Kamis (8/6/2023) sekitar pukul 12.30 WIB.

