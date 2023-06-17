Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kuliah Subuh di Nurul Quran, TGB: Perbanyak Edukasi dalam Kegiatan Keagamaan

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:51 WIB
TGB Zainul Majdi memberikan kuliah subuh/Foto: Demon Fajri
TGB Zainul Majdi memberikan kuliah subuh/Foto: Demon Fajri
BENGKULU - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang (TGB), HM Zainul Majdi menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Quran, Komplek Yayasan Nurul Huda, Jalan Danau I Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Sabtu (17/6/2023).

TGB sholat subuh berjamaah bersama masyarakat setempat. Usai sholat subuh, Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo ini memberikan kuliah subuh kepada jamaah masjid.

Dalam kuliah subuh itu, TGB menyampaikan, anak muda hari ini pemimpin masa depan. Jangan sampai anak muda menjadi sasaran penghancuran, sebab anak muda menjadi harapan masa depan.

TGB mengajak, dengan sungguh-sungguh di dalam hati, jangan mengisi mimbar dengan surga dan neraka. Namun, musti juga diisi agar menjaga harkat dan martabat. Sehingga anak muda tidak menjadi sasaran pengrusakan hal-hal yang tidak baik.

"Kalau anak muda sudah rusak, susah untuk memimpin masa depan. Jauhkan narkoba dari anak-anak kita, keluarga dan lingkungan," kata Tokoh Nasional TGB HM Zainul Majdi, ketika menyampaikan kuliah subuh, Sabtu (17/6/2023).

TGB juga mengingatkan, agar tetap menjaga kebersamaan. Jangan sampai ada perpecahan antar sesama. Terlebih, ketika masa Pemilu.

