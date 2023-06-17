Pemuda Ini Kritis Dibacok Celurit Hanya Gara-Gara Ayam Geprek

TANAH DATAR - Seorang pemuda di Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, membacok temannya dengan celurit, hanya masalah sepele yaitu gara-gara sepotong ayam geprek

Tersangka sendiri setelah melakukan aksi pembacokan langsung kabur keluar daerah, dan berhasil diringkus oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Padang Panjang Sumatera Barat di daerah Bogor, Jawa Barat.

“Tersangka berinisial HI, warga Jawa Barat diringkus saat tengah berada di pinggir jalan,” ujar Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Iptu Istiklal dikutip, Sabtu (17/6/2023).

Tersangka langsung di bawa ke Mapolres Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat untuk diinterogasi awal. Dan kemudian di bawa ke Mapolres Padang Panjang Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut, terkait pembacokan rekannya MI.

“Dari pemeriksaan, kasus pembacokan ini dipicu masalah sepele yaitu gara-gara sepotong ayam geprek yang dimakan tersangka,” imbuhnya.

Korban mengalami luka parah akibat tiga bacokan di badan. Korban sendiri langsung diselamatkan warga. Sedangkan tersangka kabur keluar daerah.