Gempa M3,7 Guncang Mbay NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,7 mengguncang Mbay, Nagekeo, NTT, pukul 08.19 WIB, Sabtu (16/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.46 LS, 121.31 BT atau 23 Km Timur Laut Mbay, Negekeo, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 173 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)