Satgas Yonif 143/TWEJ Gairahkan Nasionalisme Siswa Perbatasan RI

KEEROM - Canggihnya perkembangan teknologi informasi membawa kemajuan luar biasa bagi umat manusia dikarenakan dapat mengakses segalanya tanpa batas. Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi membawa dampak negatif tergerusnya jiwa nasionalisme generasi penerus apabila tidak tertanam dengan kokoh.

Batalyon Infateri 143/Tri Wira Eka Jaya yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat RI-PNG, di samping tugas pokoknya mengamankan perbatasan negara juga melaksanakan pembinaan teritorial guna membantu dan memajukan masyarakat di daerah perbatasan.

Salah satunya yang dilaksanakan anggota Pos Yabanda yang melaksanakan program bantuan tenaga pendidik guna membantu sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar dalam memberikan materi untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme di SDN Inpres Kampung Yabanda, Distrik Yaffi, Kab. Keerom, Papua, Jumat (16/6/2023).

"Sebagai wujud tanggung jawab sesama anak bangsa Satgas Yonif 143/TWEJ bertekat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya generasi penerus akan pentingnya nasionalisme dan patriotisme," kata Dansatgas Yonif 143/TWEJ Letkol Inf Ari Iswoyo Timor dalam keterangannya.

Kegiatan yang dipimpin oleh Sertu Riky Rizaldy pada kesempatan ini mengajak para siswa SDN Inpres Yabanda untuk menggambar lambang negara dengan menjelaskan bagian-bagian tubuhnya sebagai wujud kecintaan generasi penerus bangsa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dalam rangka memperingati lahirnya Pancasila dan menyongsong hari Kemerdekaan RI, Satgas mengajak para siswa menggambar Lambang Negara sebagai wujud implementasi akan rasa nasionalisme," jelas Dansatgas.

Sebagai bentuk apresiasi Satgas kepada para siswa yang dapat menggambar dan menjelaskan arti dari lambang negara, diberikan hadiah berupa tas guna memacu semangat para siswa untuk belajar lebih giat.

"Walaupun dengan peralatan yang sangat sederhana, siswa yang dapat menggambar dan menjelaskan lambang negara Satgas berikan apresiasi guna memacu semangat belajar mereka," tambah Dansatgas.