INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

TGB Ramah Tamah dengan Gubernur Bengkulu, Tegaskan Komitmen Selalu Bersinergi

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:42 WIB
TGB ramah tamah dengan Gubernur Bengkulu. (Foto: Demon Fajri)
TGB ramah tamah dengan Gubernur Bengkulu. (Foto: Demon Fajri)
BENGKULU - Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB), Muhammad Zainul Majdi melakukan rangkaian kunjungan ke Provinsi Bengkulu, pada Jumat - Sabtu, 16-17 Juni 2023.

Salah satu kegiatannya bersilaturahmi sekaligus ramah tamah dengan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, di Balai Semarak, Gedung Daerah, Jumat (16/6/2023) malam.

TGB mengatakan Rohidin Mersyah adalah sahabat lamanya. Dulunya, keduanya tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi. 

"Selama Beliau (Gubernur Bengkulu) memimpin Bengkulu, kondisi dan situasi tenang, pembangunan berjalan dengan cepat dan lancar," kata TGB, usai ramah tamah, Jumat malam.

TGB menegaskan, Perindo bersilaturahmi untuk berkomitmen bersama agar selalu bersinergi. Sehingga Partai Perindo menjadi elemen positif, untuk keberhasilan pembangunan di Bengkulu. 

"Komitmen kami untuk selalu bersinergi. Partai Perindo untuk menjadi elemen positif dalam keberhasilan pembangunan di Bengkulu," jelas TGB. 

TGB berharap dan berdoa semua jajaran di Pemerintah Provinsi Bengkulu, dapat menunaikan amanah hingga masa jabatan dengan sebaik-baiknya, untuk kemaslahatan masyarakat Bengkulu. 

"Saya berharap kita semua, partai boleh macam-macam, tapi tetap komitmen bersama," kata TGB, dalam sambutannya. 

TGB menyampaikan, bahwa politik itu memang penting. Namun politik yang baik itu, kata TGB, tidak bisa sendiri dan tidak cukup sendirian.

"Di situ harus ada kehidupan konstruktif, harus bersama. Mari diskala kita masing-masing," jelas TGB. 

