Gandeng Komunitas Spartan, Srikandi Ganjar Ajak Warga Olahraga Fun Fitt Ball

JAMBI –Relawan Srikandi Ganjar menggandeng komunitas Spartans Jambi mengadakan kegiatan Fun Fitt Ball untuk para perempuan milenial Jambi di Spartans Gym Hambi, Jalan Kapten Pattimura, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Koordinator Wilayah Jambi Srikandi Ganjar, Fenti Pronika mengatakan, kegiatan itu juga sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2023 kepada masyarakat sekitar.

"Selain kegiatan olahraga kami juga memperkenalkan sosok Pak Ganjar Pranowo yang akan maju sebagai Capres 2024," ujarnya, Sabtu (17/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan olahraga ini mendapatkan antusias dari masyarakat setempat, khususnya perempuan milenial.

Hal itu terlihat dari peserta mulai dari mak-mak hingga para perempuan milenial menghadiri kegiatan tersebut. Selain itu, dalam acara tersebut mereka terlihat sangat menikmati olahraga ini.

"Kami berharap adanya kegiatan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar," tutur dia.

Masih kata Fenti, olahraga Fitt Ball ini untuk melatih kekuatan otot, mulai dari lengan, punggung, paha, perut dan sebagainya. Fittball adalah latihan inti untuk memperkuat tubuh dan banyak manfaat untuk terapi fisik.

"Olahraga dengan fit ball ini selain menyehatkan juga menyenangkan, bola karet yang empuk memudahkan gerakan, ungkap dia.

Selain itu, olahraga fit ball juga memiliki risiko cidera yang kecil dibandingkan dengan olahraga lainnya, seperti cidera pada persendian dan tulang.

Fenty menyebut kegiatan tersebut dihelat lantaran sejalan dengan program Gubenur Jawa Tengah yang terus mengajak masyarakat untuk berolahraga agar jiwa raganya tetap sehat.