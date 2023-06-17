Muskerwilsus Perindo Bengkulu, TGB: Bangun Solidaritas, Kompak, Utuh dan Bersatu

BENGKULU - Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB), Muhammad Zainul Majdi menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah Khusus (Muskerwilsus) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo, Provinsi Bengkulu

Muskerwilsus Partai Perindo yang mengangkat tema "Sinergitas Strategi Partai Menuju Pemenangan Pemilu 2024" ini diikuti pengurus DPW, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo se-Provinsi Bengkulu, dan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Perindo.

Muskerwilsus Partai Perindo Provinsi Bengkulu ini berlangsung di salah satu aula hotel di kawasan objek wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.

TGB mengatakan, Muskerwilsus salah satu yang memiliki ciri khas, bukan sekadar kegiatan yang digelar tapi memiliki nilai plus. Dengan nilai plus akan menjadikan satu titik untuk berangkat menjemput kesuksesan pada pemilu 2024.

TGB Ramah Tamah dengan Gubernur Bengkulu, Tegaskan Komitmen Selalu Bersinergi

"Bangun solidaritas, kompak, utuh dan bersatu," kata TGB, dalam sambutannya, di Muskerwilsus Perindo Bengkulu, Sabtu (17/6/2023).

Dengan solidaritas, kata TGB, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini akan berpengaruh dalam peraihan suara pada 2024. DPW dan DPD, harus satu komando.

Dalam Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini, tidak bisa jalan sendiri dan tidak bisa sendirian. Maka, tidak ada kelompok-kelompok, intinya satu majukan Perindo untuk kesejahteraan.

"Ini yang kami harapkan dan bisa diterapkan. Kita kompak, tidak ada kelompok A atau kelompok B. Semangat untuk perjuangan dalam pemenangan Perindo," jelas TGB.

Kata TGB, jangan jadikan musuh dalam satu partai, maka seluruh Bacaleg harus bersinergi, tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan, solid, kompak secara internal.

TGB juga mengingatkan, bacaleg jangan ragu terjun ke masyarakat. Sebab visi dan misi Partai Perindo, jelas. Sehingga kader Perindo tidak perlu ragu terjun ke masyarakat.

"Apa yang menjadi semangat, dan perjuangan teman-teman bisa mengantarkan dan memenangkan Pemilu 2024," jelas TGB.

Ditambahkan, Ketua DPW Partai Perindo, Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi mengatakan, pada Pemilu 2024, Perindo di Bengkulu, mendapatkan 22 kursi di DPRD provinsi dan kabupaten di seluruh Provinsi Bengkulu.

Untuk itu, kata Yurman, pada Pemilu 2024, Perindo Bengkulu menargetkan seluruh kabupaten/kota dan provinsi duduk di unsur pimpinan DPRD.

"Apa yang .menjadi semangat Perindo Bengkulu harus bersatu, maju dan menang. Perindo harus menang ! Nomor urut tidak menjadi pembatas pemilu terbuka," tegas Yurman.