Tahanan Narkoba Menikahi Gadis Pujaan, Selesai Akad Kembali ke Penjara

JAMBI - Seorang tahanan bisa tersenyum semringah setelah melangsungkan pernikahan dengan kekasih hatinya di rumah tahanan (rutan) Polda Jambi.

Dari informasi yang didapat, calon pengantin tersebut melakukan akad nikah di Masjid Al Ikhlas yang tidak jauh dari rutan Polda Jambi.

Dengan memakai jas lengkap dan peci, calon pengantin pria tersebut duduk di hadapan penghulu. Sedangkan calon pengantin wanita mengenakan pakaian kebaya dan hijab senada berwarna pink.

Keluarga terdekat dari kedua mempelai ikut menghadiri prosesi pernikahan yang cukup sakral untuk kedua calon pengantin

"Akad nikah disaksikan kedua belah pihak, orang tua dan keluarganya baik mempelai pria maupun wanitanya," ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, prosesi akad nikah mereka sudah mengikuti prosedur yang berlaku dan didampingi sejumlah petugas polisi. "Acara akad nikah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 lalu sekitar pukul 09.00 WIB".

Mulia mengatakan, dalam prosesi pernikahan tersebut dihadiri oleh penghulu dari Kecamatan Jambi Selatan. Sedangkan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Masjid Al Ikhlas, Polda Jambi.

"Untuk tahanan rutan Polda Jambi yang melangsungkan akad nikah inisial BD, yang terjerat kasus narkoba (masih dalam proses penyidikan oleh penyidik). Sedangkan calon mempelai wanitanya berinisial PR," tutur Mulia.