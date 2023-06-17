Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! 4 Anak di Bawah Umur Aniaya Pria ODGJ hingga Tewas, Korban Diikat Lalu Dibakar

Iskandar Nasution , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:50 WIB
Sadis! 4 Anak di Bawah Umur Aniaya Pria ODGJ hingga Tewas, Korban Diikat Lalu Dibakar
Para pelaku berhasil ditangkap. (Foto: Iskandar Nasution)
A
A
A

LEBAK - Polres Lebak berhasil menangkap para pelaku pembunuhan pria yang mayatnya membusuk dengan kondisi tangan terikat di Villa Suma Bayah, Lebak, Banten pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Korban yang diketahui seorang pria ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dituding telah melempari motor pelaku hingga pelaku kalap.

Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu Andi Kurniady Eka Setyabudi mengungkapkan, berdasarkan hasil interogasi terhadap keempat pelaku, mereka mengakui perbuatannya. Adapun tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan keempat pelaku secara berulang yaitu dari hari Selasa 6 Juni 2023 hingga pada Jumat 9 Juni 2023.

“Usai temuan mayat tersebut petugas kemudian membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk dilakukan autopsy,” ucapnya, Sabtu (17/6/2023).

Tim Opsnal Jatanras Sat Reskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan dan diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah AD (14), MA (15), MI(16) dan HB(13) yang keempatnya masih di bawah umur.

Berdasarkan hasil interogasi terhadap keempat pelaku, adapun tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan secara berulang selama beberapa hari.

Para pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara mengikat korban menggunakan tali tampar warna biru. Kemudian korban digiring ke arah dekat pantai. Secara sadis, korban dibakar dan dipukul oleh pelaku secara berulang kali/

Andi Kurniady menambahkan, motif pelaku anak melakukan tindak pidana tersebut karena kesal terhadap korban yang pernah melempar MA menggunakan batu dan mengenai punggung dan motor pelaku.

Halaman:
1 2
      
