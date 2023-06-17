Geger, Seorang Kakek di Lampung Ditemukan Meninggal Setengah Membusuk di Rumahnya

BANDAR LAMPUNG - Warga Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras digegerkan penemuan mayat yang kondisinya sudah setengah membusuk di sebuah rumah kosong, Sabtu (17/6/2023) sekitar pukul 16.00 wib.

Adapun korban yakni Iskandar (77) warga Jalan Ikan Mas Gang Surabaya RT 24, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto mengatakan, awalnya korban ditemukan oleh anak-anak yang sedang membuang air kecil di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Anak-anak ini mencium bau menyengat seperti bangkai hewan. Lalu memberitahukan ke saksi Agus dan Suhadi," ujar Kompol Adit saat dikonfirmasi.

Kemudian, para saksi mengecek ke dalam rumah kosong tersebut dan melihat korban tergeletak di atas tempat tidur yang terbuat dari kayu.

"Jadi korban tergeletak di atas tempat tidur kayu dalam keadaan sudah setengah membusuk," kata dia.