Gempa Guncang Poso Malam Ini, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,3 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, pukul 20.35 WIB, Sabtu (17/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.83 LS, 120.41 BT atau 61 Km Barat Daya Poso, Sulteng. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

