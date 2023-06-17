Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Maling Alat Musik Gamelan, Dua Warga Bantul Ditangkap Petugas

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:31 WIB
Maling Alat Musik Gamelan, Dua Warga Bantul Ditangkap Petugas
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
BANTUL - Dua orang pria berinisial S (40) warga Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul dan JWS (36) warga Cempoko Jajar, Sitimulyo, Piyungan, Bantul terpaksa harus berurusan dengan kepolisian lantaran aksinya mencuri satu set alat gamelan senilai puluhan juta rupiah. Mereka ditangkap oleh jajaran anggota Polsek Piyungan pada Jumat (16/06/2023) kemarin.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Kamis 8 Juni 2023 lalu. Tepatnya terjadi sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Kuden, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para saksi, awal mula kejadian pelaku pura-pura nongkrong di sekitar TKP untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, kemudian pelaku merusak jendela dan masuk rumah milik korban, terus mengambil alat musik gamelan tersebut, lalu setelahnya pergi menggunakan sepeda motor," terangnya, Sabtu (17/06/2023).

Setelah kejadian itu, korban yang merasa kehilangan selanjutnya membuat laporan polisi. Petugas yang menerima laporan tersebut langsung menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.

 BACA JUGA:

"Dari serangkaian hasil olah TKP, penangkapan yang dilaksanakan oleh Tim Opsnal Polsek Piyungan dipimpin Kanit Reskrim Iptu Rudianto berhasil mengamankan pelaku secara estafet dan terpisah," katanya.

Halaman:
1 2
      
