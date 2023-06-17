Pekerja Pabrik Gula Tewas Tergilas Mesin, Disnaker Ungkap Ada SOP Tak Berjalan

MALANG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jawa Timur menduga ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tak dijalankan dengan baik-pasca tewasnya pekerja di Pabrik Gula (PG) Kebonagung, Pakisaji, Malang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Tri Widodo mengungkapkan, pihaknya baru menerima laporan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja PG Kebonagung pada Senin (12/6/2023).

Petugas lalu melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja, serta prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di pabrik gula yang berada di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Dari hasil pemeriksaan pengawas ada satu orang meninggal dunia. Penyebab SOP yang tidak dijalankan dengan baik," ucap Tri Widodo dikonfirmasi pada Sabtu (17/6/2023).

Dari penyelidikan ke PG Kebonagung, pengawas Disnaker Provinsi Jawa Timur juga menemukan bagaimana peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Senin (5/6) tersebut. Dugaannya korban terpeleset dan kemudian terjatuh masuk ke mesin pengaduk gula.

"Korban kemungkinan terpeleset, tersandung terjungkal masuk palung pengaduk gula," ujarnya.

Tri Widodo menyebut terjadinya kecelakaan kerja menguat karena adanya faktor kelalaian, dengan tidak menjalankan SOP keselamatan kerja baik oleh perusahaan maupun pekerja itu sendiri.

"Jadi SOP tidak dijalankan oleh perusahaan dan personal," sebutnya.

Namun pihaknya tak bersedia menjelaskan detail SOP apa yang dimaksud tak dijalankan oleh perusahaan. Mengingat hal itu merupakan ranah dari penyidikan di kepolisian. "Itu ranah penyidikan. Saya nggak bisa (katakan SOP apa yang dilanggar)," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan kerja di PG Kebonagung pada Senin siang (5/6/2013), mengakibatkan satu pekerja tewas seketika. Korban atas nama Muhammad Faruk (25) warga Jalan Langsep Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, tewas tergilas oleh mesin penggilingan tebu di pabrik gula yang berada di Jalan Raya Malang - Kepanjen ini.

Korban saat itu tengah beraktivitas seperti biasa di bagian mesin penggilingan atau mixer pada Senin (05/06/2023) siang. Nahas tiba-tiba ia terpeleset saat berjalan di antara mesin tersebut. Hasilnya ia terjatuh ke dalam mesin yang tengah bekerja.