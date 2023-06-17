Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasi Sosok Ganjar, Relawan Bergerak Bantu Renovasi Masjid di Bangkalan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:07 WIB
Sosialisasi Sosok Ganjar, Relawan Bergerak Bantu Renovasi Masjid di Bangkalan
Relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANGKALAN - Para relawan Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan kegiatan positif di tengah masyarakat, sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres. Salah satunya dilakukan di Desa Jangkar Kecamatan Tanahmerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2023).

Pendukung Ganjar yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Timur itu membantu renovasi masjid di desa tersebut. Bantuan berupa bahan-bahan material bangunan itu diserahkan oleh sejumlah anggota KST Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur.

"Kegiatan hari ini memberikan bantuan berupa (bahan-bahan material untuk) renovasi masjid di Dusun Burai Desa Jangkar Kecamatan Tanahmerah Kabupaten Bangkalan," kata Korwil KST Jawa Timur, Rizal Fauzy dalam keterangannya.

Kegiatan sosial itu diakui sekaligus untuk menyosialisasikan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024 kepada masyarakat, khususnya para sopir truk di pul dekat masjid yang akan direnovasi.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali 

"Tujuannya, untuk memperkenalkan lebih dekat Pak Ganjar sebagai sosok yang idealis. Dan juga, karena di sini kami melihat sangat memungkinkan untuk memberikan bantuan ini karena di sini selain (digunakan) pul truk juga tempat anak-anak belajar," tuturnya.

Rizal menjelaskan pangkalan truk bernama Al Mubarok itu memiliki masjid yang biasa digunakan oleh anak-anak desa setempat untuk mengaji, terutama setiap sore hingga malam hari.

Bangunan tersebut diakui sudah mulai mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Sehingga, warga merasa sudah waktunya untuk direnovasi agar masjid tersebut bisa terus digunakan dengan aman dan nyaman.

 BACA JUGA:

Setelah melihat inisiatif para sukarelawan Ganjar yang bernilai positif, Rizal melihat dukungan warga Jawa Timur terhadap Ganjar pun terus bertambah untuk menjadi Presiden 2024.

"Sejauh ini, makin hari makin membaik dan peningkatannya cukup drastis. Harapannya, semoga Pak Ganjar makin dikenal lagi khususnya di seluruh wilayah Jawa Timur ini," ujar Rizal.

Respons positif dari warga di setiap kegiatan itu diakui semakin memotivasi para sukarelawan untuk terus mengenalkan sosok Ganjar kepada kalangan masyarakat yang lebih luas lagi.

"Untuk ke depannya, kami akan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi berupa bantuan dan sebagainya di seluruh wilayah Jawa Timur yang belum kami tuju," kata Rizal.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat dan sopir truk Desa Jangkar, M Syafiq Shanhaji mengakui bantuan dari kelompok sukarelawan Ganjar kali ini sangat membantu mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement