Sosialisasi Sosok Ganjar, Relawan Bergerak Bantu Renovasi Masjid di Bangkalan

BANGKALAN - Para relawan Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan kegiatan positif di tengah masyarakat, sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres. Salah satunya dilakukan di Desa Jangkar Kecamatan Tanahmerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2023).

Pendukung Ganjar yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Timur itu membantu renovasi masjid di desa tersebut. Bantuan berupa bahan-bahan material bangunan itu diserahkan oleh sejumlah anggota KST Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur.

"Kegiatan hari ini memberikan bantuan berupa (bahan-bahan material untuk) renovasi masjid di Dusun Burai Desa Jangkar Kecamatan Tanahmerah Kabupaten Bangkalan," kata Korwil KST Jawa Timur, Rizal Fauzy dalam keterangannya.

Kegiatan sosial itu diakui sekaligus untuk menyosialisasikan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024 kepada masyarakat, khususnya para sopir truk di pul dekat masjid yang akan direnovasi.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali

"Tujuannya, untuk memperkenalkan lebih dekat Pak Ganjar sebagai sosok yang idealis. Dan juga, karena di sini kami melihat sangat memungkinkan untuk memberikan bantuan ini karena di sini selain (digunakan) pul truk juga tempat anak-anak belajar," tuturnya.

Rizal menjelaskan pangkalan truk bernama Al Mubarok itu memiliki masjid yang biasa digunakan oleh anak-anak desa setempat untuk mengaji, terutama setiap sore hingga malam hari.

Bangunan tersebut diakui sudah mulai mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Sehingga, warga merasa sudah waktunya untuk direnovasi agar masjid tersebut bisa terus digunakan dengan aman dan nyaman.

BACA JUGA:

Setelah melihat inisiatif para sukarelawan Ganjar yang bernilai positif, Rizal melihat dukungan warga Jawa Timur terhadap Ganjar pun terus bertambah untuk menjadi Presiden 2024.

"Sejauh ini, makin hari makin membaik dan peningkatannya cukup drastis. Harapannya, semoga Pak Ganjar makin dikenal lagi khususnya di seluruh wilayah Jawa Timur ini," ujar Rizal.

Respons positif dari warga di setiap kegiatan itu diakui semakin memotivasi para sukarelawan untuk terus mengenalkan sosok Ganjar kepada kalangan masyarakat yang lebih luas lagi.

"Untuk ke depannya, kami akan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi berupa bantuan dan sebagainya di seluruh wilayah Jawa Timur yang belum kami tuju," kata Rizal.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat dan sopir truk Desa Jangkar, M Syafiq Shanhaji mengakui bantuan dari kelompok sukarelawan Ganjar kali ini sangat membantu mereka.