INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Lewat Lomba Lukis, Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Masyarakat

Rico Afrido S , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |23:50 WIB
Lewat Lomba Lukis, Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Masyarakat
Relawan Sahabat Ganjar gelar lomba lukis caping (Foto: Ist)
JAKARTA - Kelompok relawan Sahabat Ganjar (Saga) terus menyosialisasikan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Kali ini, dengan cara menggelar lomba lukis caping.

Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Dlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2023). Lomba tersebut bertajuk “Lukis Caping! Kreasi Melukis di Atas Topi Bambu”.

Menurut Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Banyuwangi Samsudin, pihaknya ingin mendorong pemberdayaan masyarakat lewat lomba tersebut. “Kita tentunya ingin memberdayakan masyarakat melalui kegiatan kreatif melukis caping ini,” kata Samsudin.

Workshop ini juga sebagai sarana menyosialisasikan Ganjar Pranowo kepada warga Kabupaten Banyuwangi. “Kita juga menyosialisasikan Bapak Ganjar Pranowo dekat dengan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, dan semoga beliau menjadi Presiden Indonesia,” imbuhnya.

Saga juga menggelar bazar murah Ganjar Pranowo di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Warga yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Sahabat Ganjar.

“Saya mau ucapin terima kasih ke Sahabat Ganjar bisa dapat paket sembako ini murah banget,” kata Puput, salah satu warga.

