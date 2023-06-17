Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kantongi CCTV, Polisi Buru Pelaku Pencurian Komputer di Dua Sekolah di KBB

Adi Haryanto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |03:31 WIB
BANDUNG BARAT - Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melakukan aksi pembobolan dan pencurian sejumlah komputer di dua SD negeri yang ada di Desa Cipangeran, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seperti diketahui aksi pencurian sejumlah unit komputer, chromebook, TV, dan proyektor digondol dari dua sekolah dalam dua hari berturut-turut. Kejadian pertama terjadi di SDN 3 Cikande Rabu (14/6/2023) dini hari dan yang kedua di SDN Jatibaru pada Kamis (15/6/2023) dini hari.

"Kami masih mengejar pelakunya, semoga bisa cepat tertangkap," kata Kapolsek Batujajar Kompol Caca Supriatna, Jumat (16/6/2023).

Caca mengungkapkan, terkait aksi pencurian di SDN 3 Cikande dan SDN Jatibaru, pihaknya sudah menerima laporan dari pihak sekolah. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan kasusnya sedang dilakukan penyelidikan.

Pihaknya juga sudah meminta keterangan dari para saksi dan kepada pihak sekolah. Termasuk memeriksa rekaman CCTV dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang bisa mengarah ke pelaku.

Namun untuk sementara ini, pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara rinci terkait aksi pencurian tersebut. Sebab proses penyelidikan di lapangan masih dilakukan bersama-sama dengan anggota dari Satreskrim Polres Cimahi.

