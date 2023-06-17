Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk Pelaku UMKM Cianjur

Relawan Ganjar di Cianjur Berikan Pelatihan ke Warga

CIANJUR- Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Cianjur mulai menggunakan sistem marketing digital. Kendati demikian, masih ada yang belum memahami teori seputar digital marketing.

Hal inilah yang membuat kelompok sukarelawan Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) yang membuat Pelatihan Digital Marketing.

"Kami mengadakan pelatihan, workshop terkait digital marketing bisnis. Acara ini sasarannya UMKM. Kalau di Cianjur, perkembangan UMKM itu makin pesat jadi acara seperti dinilai perlu," kata Koordinator Wilayah GMP Jawa Barat, Rostandi Iskandar, Sabtu (17/6/2023).

Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan digital marketing menjadi suatu kebutuhan bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan banyak digunakan untuk berbisnis.

Rostandi mengatakan, para pelaku UMKM saat ini bahkan harus berhadapan langsung dengan perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke daerah mereka secara digital.

"(Digital marketing) sangat dibutuhkan karena kembali lagi kan generasi muda, pasti tidak ada yang tidak melek dengan gadget," ujarnya.

Melihat manfaatnya yang besar, para peserta menjadi sangat antusias mengikuti penjelasan dari narasumber ahli yang menjadi pemateri pelatihan kali ini.

Menurutnya, para peserta cukup interaktif menanyakan segala hal terkait digital marketing kepada pemateri saat sesi diskusi dan tanya-jawab.

Selain itu, para sukarelawan Ganjar Pranowo juga memanfaatkan kesempatan kali ini untuk merangkul para pelaku usaha sekaligus mengenalkan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024 mendatang.

"Masyarakat Cianjur semakin ke sini semakin positif (mendukung) Ganjar Pranowo memang dinilai mempunyai nilai lebih tersendiri di Cianjur. Apalagi bagi pelaku UMKM yang selalu diperhatikan," tuturnya.

Dia optimistis para pelaku UMKM maupun masyarakat Cianjur pada umumnya akan mendukung penuh Ganjar menjadi Presiden 2024 mendatang.

Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan Digital Marketing, Asep Hendrik mengapresiasi kelompok sukarelawan GMP yang telah mengadakan kegiatan tersebut.