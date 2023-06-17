Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dikeluhkan Wisatawan, Jalan ke Objek Wisata Lembang Masih Banyak yang Rusak dan Sempit

Adi Haryanto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:01 WIB
Jalanan menuju objek wisata Lembang rusak parah/Foto: Adi Haryanto
BANDUNG BARAT - Akses jalan ke kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih banyak yang kondisinya rusak dan sempit. Akibatnya banyak wisatawan maupun warga yang mengeluh karena akses jalan yang rusak dan sempit menyebabkan rawan terjadi kecelakaan.

Seperti terlihat di jalan alternatif utama dari wilayah Kota Bandung menuju Lembang yang melalui kawasan Dago Giri, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang. Meski ada sebagian jalan yang kondisinya baik, tapi masih terdapat titik-titik jalan yang rusak cukup parah. Tidak hanya itu di sejumlah lokasi juga jalannya sempit dan sulit untuk dilintasi kendaraan besar.

Padahal di kawasan ini kontur jalannya menanjak dan menurun cukup curam. Padahal terdapat sejumlah tempat wisata di sepanjang jalan antara perbatasan Kota Bandung hingga ke kawasan Lembang. Seperti wisata alam, wisata kuliner cafe dan restoran, termasuk keberadaan sekolah elit, pondok pesantren, permukiman dosen ITB hingga masyarakat umum.

"Pemandangan di jalur ini bagus, cuma jalannya belum semua mulus. Kasihan kalau bawa mobil kecil, apalagi kalau dari arah bawah (Bandung) treknya naik dan ada beberapa bagian jalan yang sempit," kata Koko (35) wisatawan dari Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia sepanjang jalan Dago Giri menuju Lembang, banyak ditemui titik-titik jalan yang kondisinya rusak. Pada beberapa titik, lebar jalannya masih sempit yang menyulitkan kendaraan ketika berpapasan. Terutama di jalan yang menanjak dan berkelok, sehingga bus berukuran besar akan sulit melintas ke jalur ini.

Humas Objek Wisata Dago Dream Park, Sonny Ginanjar mengakui jika akses jalan di sepanjang Dago Giri hingga Lembang yang melintas ke tempatnya masih belum semua mulus. Padahal salah satu daya dukung kemajuan objek wisata adalah infrastruktur jalan yang baik dan kemudahan aksesibilitas bagi para wisatawan.

"Kalau dihitung dari perbatasan Kota Bandung dan KBB hingga Lembang ada sekitar empat sampai lima titik ruas jalan yang kondisinya rusak. Memang tidak satu hamparan, tapi kalau ditotalkan yang rusaknya saja bisa sepanjang 1 kilometer," sebutnya.

Dikatakannya, sempat ada perbaikan jalan namun tidak menyeluruh dengan cara diaspal dan dibeton. Namun biasanya jalan yang diaspal akan cepat rusak karena jalan di kawasan ini termasuk akses utama wisata dan warga. Sehingga banyak dilewati kendaraan terutama jika jalur utama Lembang ke Bandung lewat Jalan Setiabudi macet parah.

Halaman:
1 2
      
