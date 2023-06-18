Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Langka M5,8 Guncang Prancis Rusak Ratusan Bangunan Termasuk Sekolah dan Gereja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:35 WIB
Gempa Langka M5,8 Guncang Prancis Rusak Ratusan Bangunan Termasuk Sekolah dan Gereja
Foto: AFP.
A
A
A

PARIS - Sekira 170 orang telah dipindahkan dari kota La Laigne di Prancis barat setelah gempa bumi pada Jumat, (16/6/2023) malam.

Gempa yang diyakini berkekuatan antara (M) 5,2 dan 5,8 dirasakan dari Rennes di barat laut hingga Bordeaux di barat daya.

Rumah, sekolah, dan gereja rusak, dengan ratusan bangunan dinyatakan tidak dapat dihuni.

Gempa bumi dengan magnitudo di atas lima tidak biasa terjadi di Prancis, dengan yang terakhir melanda negara itu pada November 2019.

Dua orang terluka di kota Deux-Sevres setelah gempa pada Jumat.

Wilayah Charente-Maritime di utara Bordeaux sangat terpengaruh.

Di La Laigne, kepala dinas pemadam kebakaran setempat Didier Marcaillou memperingatkan gereja telah menjadi "benar-benar tidak dapat digunakan" dan seorang pejabat tinggi pemerintah daerah mengatakan bahwa sebagian besar rumah di pusat kota terkena dampak.

"Sekolah harus ditutup sebagai tindakan pencegahan," kata Nicolas Basselier sebagaimana dilanisr BBC.

Topik Artikel :
gempa Gempa Bumi prancis
