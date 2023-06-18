Kelompok Militan Serang dan Bakar Sekolah di Uganda, Tewaskan Setidaknya 37 Orang

KAMPALA - Militan yang terkait dengan ISIS membunuh 37 orang dan menculik enam lainnya dalam serangan di sebuah sekolah di Uganda barat dekat perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, kata militer pada Sabtu, (17/6/2023).

Personel militer menemukan mayat ketika mereka tiba di sekolah, kata juru bicara pertahanan Felix Kulayigye dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

"Pasukan kami sedang mengejar musuh untuk menyelamatkan mereka yang diculik dan menghancurkan kelompok ini," katanya Kulayigye di Twitter. Para penyerang, dari kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF), melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di Kongo, kata polisi.

Polisi mengatakan delapan orang lainnya berada di rumah sakit dengan luka kritis setelah serangan di Sekolah Menengah Lhubirira di Mpondwe.

Televisi swasta NTV Uganda mengatakan di Twitter bahwa jumlah korban tewas mencapai 41 orang, sementara surat kabar New Vision yang dikelola pemerintah mengatakan 42 orang. New Vision mengatakan 39 dari yang tewas adalah pelajar, dan beberapa dari mereka yang tewas tewas ketika penyerang mengatur dari bom saat mereka melarikan diri.