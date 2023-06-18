Penjaga Pantai Selamatkan 120 Orang dari Kapal Feri yang Terbakar di Tengah Laut

MANILA – Penjaga Pantai Filipina menyelamatkan 120 orang setelah sebuah kapal feri terbakar di tengah laut pada Minggu, (18/6/2023). M/V Esperanza Star, yang membawa 65 penumpang dan 55 perwira dan awak, terbakar saat berlayar dari pulau Siquijor di selatan ke pulau terdekat Bohol, kata penjaga pantai.

Petugas pemadam kebakaran penjaga pantai menggunakan meriam air dan menyatakan api padam sekira pukul 0200 GMT, kata seorang juru bicara yang dilansir Reuters. Penyebab kebakaran masih belum diketahui.

Dua kapal penjaga pantai yang terlibat dalam operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan masih berada di perairan sekitar kebakaran. Keberadaan dan kondisi penumpang dan anggota awak yang diselamatkan tidak diungkapkan.