HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Tolak Proposal Perdamaian untuk Ukraina dari Pemimpin Negara Afrika, Ini Alasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:02 WIB
Putin Tolak Proposal Perdamaian untuk Ukraina dari Pemimpin Negara Afrika, Ini Alasannya
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

ST. PETERSBURG - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu, (17/6/2023) menolak usulan damai para pemimpin Afrika, yang diajukan untuk menengahi perang di Ukraina. Putin menyampaikan sejumlah alasan mengapa dia merasa proposal tersebut tidak dapat diterima. 

Para pemimpin Afrika mencari kesepakatan tentang serangkaian "langkah-langkah membangun kepercayaan", bahkan ketika Kyiv pekan lalu memulai serangan balasan untuk memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah selatan dan timur Ukraina yang mereka duduki.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan setelah bertemu mereka di Kyiv pada Jumat, (16/6/2023) bahwa pembicaraan damai akan meminta Moskow untuk menarik pasukannya dari wilayah Ukraina yang diduduki, sesuatu yang dikatakan Rusia tidak dapat dinegosiasikan.

Putin membuka pembicaraan Sabtu dengan perwakilan dari Senegal, Mesir, Zambia, Uganda, Republik Kongo, Komoro dan Afrika Selatan di sebuah istana dekat St Petersburg dengan menekankan komitmen Rusia untuk Afrika.

Tetapi setelah presentasi dari presiden Komoro, Senegal, dan Afrika Selatan tentang upaya perdamaian, Putin berbicara untuk menentang usulan tersebut - yang didasarkan pada penerimaan perbatasan yang diakui secara internasional - sebelum serangkaian pernyataan dapat berlanjut lebih jauh.

Halaman:
1 2 3
      
