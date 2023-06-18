Advertisement
BALI
HOME NEWS BALI

Momen Ganjar Naik Mobil Bersejarah Milik Eks Ibu Negara Fatmawati di Bali

Adi Haryanto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:51 WIB
Momen Ganjar Naik Mobil Bersejarah Milik Eks Ibu Negara Fatmawati di Bali
Momen Ganjar naik mobil bekas ibu negara Fatmawati/Foto: Istimewa
BALI - Dalam lawatannya ke Provinsi Bali, bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo tampak tampil berbeda pada Sabtu (17/6/2023) sore.

Ganjar yang turun dari mobilnya di depan pintu masuk Kebon Vintage Cars Bali Classic, Jalan Tegal Harum No 13, Denpasar, Bali, terlihat begitu modis layaknya anak muda.

Dengan kemeja putih bermotif garis biru langit dan lingkar kerah sempit, Ganjar berjalan menuju pintu masuk Kebon Vintage Cars untuk melihat mobil-mobil retro.

Salah satunya, Ganjar menengok mobil Plymouth De Luxe Tahun Produksi 1948 berkapasitas mesin 4000 cc. Mobil ini diproduksi pabrikan Amerika Plymouth selama model tahun 1933-42 dan 1946-50.

Usut punya usut, mobil tersebut merupakan kendaraan milik Eks Ibu Negara RI, Fatmawati. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) itu masih atas nama Ibu Fatmawati.

Ganjar yang mengetahuinya pun diajak menaikki mobil tersebut. Ganjar duduk di kursi depan sebelah kanan, sementara sisi kiri ada tokoh muda Bali, Ni Luh Nitta Prabaningsih sebagai supir.

“Pasti mobil itu sangat bersejarah, diproduksi tahun 1948,” kata Ganjar menanggapi mobil milik Fatmawati di lokasi.

