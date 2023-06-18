Buka Pesta Seni di Bali, Megawati Minta Peninggalan Budaya Jangan Sampai Punah

BALI - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri meminta agar dilakukan riset khusus untuk menggali dan merekonstruksi karya budaya Nusantara yang hampir punah. Riset dan rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjaga peninggalan budaya tidak hilang atau punah.

“Pada event seni budaya kolosal terbesar di Bali ini, hendaknya tradisi Bali yang hampir punah digali dan direkonstruksi kembali,” kata Megawati dalam pidatonya saat membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLV 2023, yang digelar di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala, Denpasar, Minggu (18/6/2023).

Menurut dia, hal itu juga yang menjadi salah satu concern sehingga Presiden Joko Widodo menugaskan dirinya menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati mengatakan dirinya sudah menugaskan Gubernur Bali I Wayan Koster untuk mengerjakan hal itu.

Salah satunya adalah agar mengumpulkan dan melakukan riset terkait lontar. “Karena riset lontar itu bukan hanya urusan lontarnya saja, tetapi isinya. Isinya itu juga harus dikumpulkan dan dipelajari untuk diterjemahkan. Maksudnya (substansi lontar) seperti apa. Karena saya tahu itu ada lontar yang untuk pengobatan dan sebagainya,” ujar dia.

Selain itu, riset lontar sekalian diarahkan untuk mempelajari bahasa yang digunakan. Bahasa itu bisa diajarkan lagi kepada anak-anak Indonesia masa kini. Sebab setiap karya seni pasti mengandung pengetahuan, falsafah, nilai, dan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan.

"Saya tahu kalau di Bali ini pengobatan tradisional namanya balian kan. Jadi balian itu biasa ditulis turun-temurun dalam lontar yang isinya bagaimana pengobatan tradisional itu,” urainya.