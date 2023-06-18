Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Serem! Ular Piton 1,5 Meter di Kamar Mandi Bikin Penghuni Ketakutan

Ade Sata , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |08:07 WIB
Serem! Ular Piton 1,5 Meter di Kamar Mandi Bikin Penghuni Ketakutan
Ular piton masuk kamar mandi bikin penghuni rumah ketakutan (Foto : iNews)
PALANGKARAYA - Seluruh penghuni ketakutan saat mengetahui seekor ular piton sekira 1,5 meter masuk ke dalam kamar mandi rumah warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Ular piton tersebut baru dapat dievakuasi setelah pemilik rumah menghubungi relawan untuk meminta bantuan.

Tim relawan Emergency Response Palangkaraya, berusaha mengevakuasi seekor ular piton yang masuk kamar mandi rumah warga di Jalan B. Koetin, Palangkaraya.

Menggunakan tongkat penjepit, ular sepanjang 1,5 meter yang berada di atas kamar mandi itu berhasil dievakuasi lalu dibawa menuju ke halaman rumah agar aman dari serangannya.

Keberadaan ular piton pertama kali ditemukan oleh seorang penghuni rumah yang akan buang air kecil tiba-tiba terkejut melihat ular sudah berada di atas kamar mandi.

Keberadaan ular dalam kamar mandi sempat membuat seluruh penghuni rumah ketakutan. Karena tak ada satupun yang berani menangkapnya pemilik rumah menghubungi relawan untuk meminta bantuan.

ular masuk rumah ular piton Ular
