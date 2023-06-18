Hari Ini Ganjar Bakal Konsolidasi dan Ziarah ke Makam Nenek TGB

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (18/6/2023). Di Kota Seribu Masjid itu, Ganjar diagendakan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya konsolidasi di Kantor DPD PDIP NTB, bersilaturahmi ke Kantor DPW PPP NTB, berziarah ke makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid, dan berorasi di Lapangan Nasional.

Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mengatakan kegiatan Ganjar diawali dengan memberikan arahan dalam agenda konsolidasi PDI Perjuangan. Kemudian menuju Kantor DPW PPP NTB.

"Setelah itu, baru ke taman makam nenek Tuan Guru Bajang atau TGB (Zainul Majdi) yang merupakan pahlawan nasional. Setelah dari makam, baru ke Lapangan Nasional yang akan dihadiri 25 ribu-28 ribu orang massa PDIP. Nanti ada relawan segala, mungkin akan lebih. Saya habiskan kekuatan saya untuk 28 ribu itu," kata Rachmat saat dihubungi, Minggu (18/6/2023).

Rachmat menambahkan Lapangan Nasional merupakan tempat yang sama mengantar Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) duduk menjadi presiden

"Ini Lapangan Nasional yang kami pakai mendatangkan Mas Ganjar ini adalah lapangan bersejarah untuk Partai. Tiga kali partai menang, pada 1999 Ibu Megawati orasi menang. 2014 Jokowi menang dan 2019 Jokowi menang," tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menerangkan DPD PDIP NTB berupaya memenangkan Ganjar dengan target perolehan 51 persen suara. Ia menilai angka itu merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati yang belum tercapai pada Pilpres 2019.