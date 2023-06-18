Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif 143/TWEJ Tanamkan Pola Hidup Sehat pada Warga Pedalaman Papua

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |09:21 WIB
Satgas Yonif 143/TWEJ Tanamkan Pola Hidup Sehat pada Warga Pedalaman Papua
Prajurit TNI tanamkan pola hidup sehat (Foto: Istimewa)
A
A
A

KEEROM - Para anggota TNI dari Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Yuruf melaksanakan pembekalan kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di SD YPKK Amgotro Kampung Yuruf, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu 17 Juni 2023.

Hal tersebut disampaikan Danpos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Sukamto dalam keterangannya.

"Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, Satgas berinisiatif untuk menanamkan hal ini sejak usia dini kepada siswa agar terbentuk generasi yang cerdas dan sehat," ujar Sukamto, Minggu (18/6/2024).

"Dengan mengetahui pola hidup bersih dan sehat sejak usia dini diharapkan terbentuk calon penerus cita-cita bangsa yang siap untuk meneruskan pembangunan dan menghadapi tantangan masa depan," imbuhnya.

Karena itu, Satgas Yonif 143/TWEJ berperan aktif dalam membina dan memberikan penyuluhan akan pentingnya hidup bersih dan sehat yang pada kesempatan ini pelaksanaanya di SD YPPK Amngotro.

"Dengan memberikan penjelaskan dan mempraktekan lansung bagaimana cara mencuci tangan yang bersih, sikat gigi yang benar dimana menjadi bagian dari perilaku hidup sehat akan membiasakan anak-anak untuk merawat kesehatan sejak dini," tambahnya.

Melalui metode yang diajarkan oleh Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Yuruf siswa SD YPPK Amgotro sangat antusias mengikuti penyuluhan tersebut, hal itu terlihat dari keseriusan mereka dalam mempraktekkan cara menggosok gigi dan mencuci tangan dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement