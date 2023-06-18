Satgas Yonif 143/TWEJ Tanamkan Pola Hidup Sehat pada Warga Pedalaman Papua

KEEROM - Para anggota TNI dari Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Yuruf melaksanakan pembekalan kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di SD YPKK Amgotro Kampung Yuruf, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu 17 Juni 2023.

Hal tersebut disampaikan Danpos Yuruf Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Sukamto dalam keterangannya.

"Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, Satgas berinisiatif untuk menanamkan hal ini sejak usia dini kepada siswa agar terbentuk generasi yang cerdas dan sehat," ujar Sukamto, Minggu (18/6/2024).

"Dengan mengetahui pola hidup bersih dan sehat sejak usia dini diharapkan terbentuk calon penerus cita-cita bangsa yang siap untuk meneruskan pembangunan dan menghadapi tantangan masa depan," imbuhnya.

Karena itu, Satgas Yonif 143/TWEJ berperan aktif dalam membina dan memberikan penyuluhan akan pentingnya hidup bersih dan sehat yang pada kesempatan ini pelaksanaanya di SD YPPK Amngotro.

"Dengan memberikan penjelaskan dan mempraktekan lansung bagaimana cara mencuci tangan yang bersih, sikat gigi yang benar dimana menjadi bagian dari perilaku hidup sehat akan membiasakan anak-anak untuk merawat kesehatan sejak dini," tambahnya.

Melalui metode yang diajarkan oleh Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Yuruf siswa SD YPPK Amgotro sangat antusias mengikuti penyuluhan tersebut, hal itu terlihat dari keseriusan mereka dalam mempraktekkan cara menggosok gigi dan mencuci tangan dengan baik.