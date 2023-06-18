Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Peduli UMKM, Partai Perindo Bagikan Gerobak dan Modal Usaha untuk Pedagang di Minahasa

Jefry Langi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |11:07 WIB
Peduli UMKM, Partai Perindo Bagikan Gerobak dan Modal Usaha untuk Pedagang di Minahasa
Foto: MPI.
A
A
A

TONDANO Partai Perindo terus menunjukkan kepeduliannya bagi rakyat kecil dengan membagikan bantuan berupa gerobak gratis dan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Minahasa. Bantuan gerobak dan modal usaha Partai Perindo kali ini diberikan pada pedagang mie dan nasi campur di Tondano, Kabupaten Minahasa.

Bantuan ini diberikan langsung oleh Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Ronny Tanoesaputra dengan didampingi Kader DPW dan DPD Partai Perindo Sulut dan Minahasa.

Kepada wartawan, Ronny mengatakan bahwa Partai Perindo sebagai partai nasionalis yang memiliki tagline “Untuk Indonesia Sejahtera” berupaya mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan peningkatan penghasilan UMKM.

“Untuk menuju Indonesia sejahtera, Partai Perindo akan berjuang meningkatkan penghasilan UMKM karena di Indonesia ini ada sekira 60 juta UMKM yang selama ini masih kurang perhatian,” kata Ronny.

Advertisement