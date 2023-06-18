Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bagikan Gerobak untuk Pelaku UMKM Minahasa, Ini Janji Partai Perindo Jika Menang Pemilu 2024

Jefry Langi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:44 WIB
Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi ROnny Tanoesaputra. (Foto: MPI)
TONDANO Partai Perindo adalah partai memperjuangkan kepentingan rakyat kecil untuk mencapai cita-cita Indonesia sejahtera. Salah satu upaya Partai Perindo untuk mencapai cita-cita itu adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bantuan kepada para pedagang.

Peduli UMKM, Partai Perindo Bagikan Gerobak dan Modal Usaha untuk Pedagang di Minahasa 

Hal ini disampaikan Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Ronny Tanoesaputra kala memberikan bantuan gerobak gratis dan modal usaha bagi pedagang di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, Ronny juga menjanjikan langkah yang akan diambil Partai Perindo jika berhasil menang pada Pemiu 2024 di Kabupaten Minahasa.

“Untuk menuju Indonesia sejahtera, Partai Perindo akan berjuang meningkatkan penghasilan UMKM karena di Indonesia ini ada sekira 60 juta UMKM yang selama ini masih kurang perhatian.

“Makanya jika ke depan, jika Perindo menang, khususnya di Tondano ini, kami akan fokus pada peningkatan penghasilan UMKM,” kata Ronny.

