Hadiri Deklarasi Caleg DPR dari PAN di Maluku, Begini Pesan Zulhas

MALUKU - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri deklarasi Widya Pratiwi Murad sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Maluku, di Lapangan Merdeka Ambon, Jalan Raya Pattimura, Ambon, Maluku.

Zulhas memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Murad Ismail atas kerja kerasnya membangun Maluku. Namun semua itu tidak cukup karena harus didukung oleh sosok seorang perempuan.

"Pak Gubernur kerja siang malam untuk rakyat lebih makmur. Tapi tidak cukup tadi. Saya dengar Ibu Widya sampaikan angka stunting Maluku 34 persen dan dari angka tersebut sekarang sudah turun menjadi 28 persen,”ujarnya dikutip Minggu (18/6/2023).

“Prestasi yang luar biasa dan saya kira itu terbaik di seluruh Indonesia," sambung Zulhas yang juga Menteri Perdagangan tersebut.

Menurutnya, hal Itu karena Widya bekerja keras di Maluku. Namun itu tidak cukup, perlu dukungan pusat yang kuat, perlu ada perwakilan ibu-ibu di pusat agar hak-hak kaum perempuan termasuk perempuan Maluku perlu perjuangan Indonesia dan pusat yang mengatur anggaran untuk hal tersebut.

Dikatakan Zulhas, Provinsi Maluku perlu memiliki perwakilan di DPR RI, apalagi dari seorang perempuan.

"Maluku penting punya wakil dari DPR, karena tugas DPR itu selain legislasi juga memberi anggaran berapa untuk Maluku, berapa untuk kesehatan berapa untuk yang lain-lain," tandasnya.

BACA JUGA: PAN Tawarkan Erick Thohir ke Prabowo dan Ganjar Atau Duetkan Zulhas ke Airlangga

Sementara itu, Widya Pratiwi mengatakan, niatnya mendaftar sebagai salah satu caleg DPR RI dari PAN karena ingin terus bekerja untuk kemajuan Maluku. Ia ingin memperjuangkan suara-suara masyarakat Maluku agar didengar.

"Saya itu sampai di Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat hingga di Taniwel, bahkan sampai di Gunung Muria, gunung yang jauh sekali sepeti naik sampai ke awan. Lalu ke gunung Piliana bahkan sampai di Aru, yang itu semua adalah bentuk kasih sayang, cinta kasih seorang ibu orangnya Maluku. Saya sudah melihat langsung bagaimana kondisi mereka di sana. Jadi saya mau berjuang dan terus bekerja untuk Maluku," kata Widya.

"Masih banyak sekali hal yang harus terus dibenahi agar Maluku bisa terus bergerak maju. Saya itu harus terus, berbuat, kerja, kerja, kerja, untuk Maluku," imbuhnya.