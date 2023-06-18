Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar: Mengelola Bangsa Harus Bersama-sama

Inin Nastain , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:14 WIB
Ganjar: Mengelola Bangsa Harus Bersama-sama
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
LOMBOK - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo terus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Di mana pada hari ini, Gubenur Jawa Tengah itu melakukan kunjungan ke NTB, dan bersilaturahmi dengan parpol yang sudah secara resmi menjalin kerjasama

"Setiap kunjungan kita bertemu partai-partai yang sudah bekerjasama dengan PDIP. Di NTB ini kita bertemu PPP dan nanti partai lainnya juga," ujar Ganjar saat ditanya wartawan di sela acara Safari Politik ke NTB, pada Minggu (18/6/2023).

Di NTB, Ganjar memulai aktivitasnya, melakukan konsolidasi dengan DPD PDIP NTB. Selanjutnya, Ganjar bersilaturahmi ke DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB.

"Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa hadir di sini, menurut saya sesuatu yang penting kita rajut bersama," tandas Ganjar.

Ganjar menegaskan, silaturahmi ke parpol-parpol dan para tokoh masyarakat dilakukan dengan kesadaran bahwa mengelola bangsa harus bersama-sama.

"Dan tadi sambutannya juga bagus. Bagaimana bisa mengelola bangsa dan negara bersama-sama dengan membawa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira komitmen yang mesti kita jaga," kata Ganjar.

Halaman: 1 2
1 2
      
