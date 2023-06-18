Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disopiri TGB, Ganjar Tiba di Makam Pahlawan Nasional Zainuddin Abdul Majid

Inin Nastain , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:20 WIB
Disopiri TGB, Ganjar Tiba di Makam Pahlawan Nasional Zainuddin Abdul Majid
Ganjar Pranowo dan TGB Zainul Majdi tiba di makam pahlawan nasional Zainuddin Abdul Majid (Foto: Inin Nastain)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Selain bertemu dengan para pendukung, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berziarah, Minggu (18/6/2023).

Ganjar tiba di Makam Pahlawan Nasional tempat Almarhum Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang bersemayam di Jl. TGH. Zainuddin Abdul Majid, Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ganjar tiba di makam pahlawan didampingi langsung Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 berkelir abu-abu, Ganjar bersama TGB langsung memasuki areal makam. Di lokasi, ratusan santri dan pengikut TGB sudah menanti kedatangan mereka.

Sementara, dalam perjalanan ke makam pahlawan, Ganjar yang duduk di kursi depan, terlebih dahulu turun dari mobil. Di belakangnya, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mengikuti.

Tak berapa lama, TGB terlihat keluar dari kursi sopir menggunakan kopiah hitam dan baju putih. Tampak pula sorban mengalungi leher Ketua Harian Partai Perindo itu.

