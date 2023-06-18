Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Ziarah, Ganjar dan TGB Diskusi dengan Ulama dan Santri di NTB

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:47 WIB
Usai Ziarah, Ganjar dan TGB Diskusi dengan Ulama dan Santri di NTB
Ganjar Pranowo dan TGB diskusi dengan ulama dan santri (Foto: Carlos Roy Fajarta)
LOMBOK TIMUR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 18 Juni 2023.

Ganjar didampingi Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. Ratusan santri, kiai, dan tuan guru juga ikut berziarah bersama Ganjar. Lantunan salawat juga berkumandang di areal makam.

"Terima kasih Mas Ganjar sudah berkenan hadir di sini," kata TGB di depan makam.

Setelah melakukan ziarah kubur, Ganjar pun menunaikan Sholat Zuhur. Sebelum itu, Ganjar mengambil wudhu lalu menuju masjid.

Tampak dalam satu saf bersama Ganjar Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, dan Ketua DPW PPP NTB H. Muhizir. Bertindak selaku imam salat ialah TGB.

Setelah Sholat Zuhur selesai dilaksanakan, TGB pun mundur dan mempersilakan Ganjar menunaikan sholat jamak Ashar.

Halaman:
1 2
      
