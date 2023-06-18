Bahagia Terima Bantuan Gerobak, Pedagang di Bitung Sampaikan Apresiasi untuk Partai Perindo

BITUNG – Pedagang kecil di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi bantuan gerobak gratis dan modal usaha dari Partai Perindo. Mereka berharap Partai Perindo dapat terus membantu rakyat dan pedagang kecil.

Eflin Abubakar, seorang pedagang yang menerima gerobak dan modal usaha mengaku senang dan terkejut menerima bantuan dari Partai Perindo ini. Eflin mengatakan bahwa gerobak ini sangat membantunya yang sehari-hari berjualan nasi kuning dan bubur ayam.

“Senang sekali, Alhamdulillah, terima kasih banyak Partai Perindo,” ujar Eflin.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Nur Novita Rawung, seorang penjual gorengan yang juga menerima bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo.

Kedua pedagang mengaku terharu dan bahagia menerima bantuan dari Partai Perindo tersebut. Terlebih lagi karena gerobak lama mereka sudah usang dan harus diganti.