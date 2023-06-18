Ganjar Pranowo Dekat dengan Ulama, Santri di Lombok Doakan Jadi Presiden 2024

LOMBOK - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Pranowo (SDG) mengedukasi dan memperkenalkan kitab karya karya alim ulama TGH Moh Shaleh Hambali kepada anak didik di kawasan Lombok.

Mereka pun mengadakan kegiatan pendekatan kepada para santri melalui bedah kitab di Ponpes Darul Qur'an, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

TGH Moh Shaleh Hambali merupakan sosok alim ulama yang dicintai masyarakat sekaligus keturunan Raja Selaparan yang dikenal dengan trobosan pola pikir dan karya-karyanya.

Koordinator Humas Santri Dukung Ganjar, Arief Wicaksana menyatakan tujuan acara ini agar masyarakat dan santri memahami pemikiran TGH Moh Shaleh yang juga selaku tokoh dan pemuka ulama di NTB.

Dalam kegiatan itu mereka juga berusaha untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai salah satu bacapres yang didukung pada 2024.

"SDG akan selalu memperkenalkan dan menyosialisasikan Bapak Ganjar di ponpes dan majelis taklim," kata dia, Minggu (18/6/2023).

Tindakan itu dilakukan karena sejalan dengan sosok Ganjar yang dekat dengan para ulama dan juga memang punya latar belakang keluarga pemuka ulama.

Arief berharap, apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden 2024, bisa bertanggung jawab, amanah dan bisa membantu pendidikan di pesantren.