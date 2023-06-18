Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Dekat dengan Ulama, Santri di Lombok Doakan Jadi Presiden 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:03 WIB
Ganjar Pranowo Dekat dengan Ulama, Santri di Lombok Doakan Jadi Presiden 2024
Santri di Lombok doakan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

LOMBOK - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Pranowo (SDG) mengedukasi dan memperkenalkan kitab karya karya alim ulama TGH Moh Shaleh Hambali kepada anak didik di kawasan Lombok.

Mereka pun mengadakan kegiatan pendekatan kepada para santri melalui bedah kitab di Ponpes Darul Qur'an, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

TGH Moh Shaleh Hambali merupakan sosok alim ulama yang dicintai masyarakat sekaligus keturunan Raja Selaparan yang dikenal dengan trobosan pola pikir dan karya-karyanya.

Koordinator Humas Santri Dukung Ganjar, Arief Wicaksana menyatakan tujuan acara ini agar masyarakat dan santri memahami pemikiran TGH Moh Shaleh yang juga selaku tokoh dan pemuka ulama di NTB.

Dalam kegiatan itu mereka juga berusaha untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai salah satu bacapres yang didukung pada 2024.

"SDG akan selalu memperkenalkan dan menyosialisasikan Bapak Ganjar di ponpes dan majelis taklim," kata dia, Minggu (18/6/2023).

Tindakan itu dilakukan karena sejalan dengan sosok Ganjar yang dekat dengan para ulama dan juga memang punya latar belakang keluarga pemuka ulama.

Arief berharap, apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden 2024, bisa bertanggung jawab, amanah dan bisa membantu pendidikan di pesantren.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement