Raih Cita-Cita Tinggi, Ganjar Motivasi Santriwati Tidak Menikah Dini

LOMBOK - Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyempatkan diri berdialog dan bertemu dengan kalangan santri saat safari di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (18/6/2023).

Dialog ini merupakan momen khusus karena para santri itu datang dari satu pondok pesantren tertua yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, serta sudah banyak melahirkan cerdik cendikia di Indonesia. Yakni, Ponpes Darunnahdlatain NWDI.

"Ya santrinya luar biasa datang dari seluruh pelosok. Yang luar biasa adalah pondok ini berdiri sebelum Indonesia merdeka," kata Ganjar menjawab awak media di Lombok, NTB, Minggu (18/6/2023).

Secara khusus, Ganjar menitipkan pesan kepada kalangan santriwati atau santri perempuan agar menggantungkan cita-cita yang tinggi.

"Ya harapan kita ada semangat yang sejak tahun 43 pendidikan untuk perempuan itu ada oleh pondok pesantren, betul-betul bisa memberdayakan kelompok perempuan. Ya tadi perempuan semua, hebat ini," kata Ganjar.