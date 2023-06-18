Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Zainuddin Abdul Madjid, Disambut TGB dan Keluarga Besar Pesantren

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:03 WIB
Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Zainuddin Abdul Madjid, Disambut TGB dan Keluarga Besar Pesantren
Ganjar Pranowo dan Tuan Guru Bajang (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid di sela-sela safari politiknya ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (18/6/2023).

Ganjar datang ke Lombok Timur dari Kota Mataram disopiri langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi.

Setelah berziarah ke makam TGKH M Zainuddin Abdul Madjid, Ganjar Pranowo sholat berjamaah bersama TGB, Ketua DPD PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat, dan Ketua DPW PPP NTB H Muzihir.

Di hadapan ribuan santri di Musala Al Abror, TGB mengatakan bahwa menerima Ganjar Pranowo di Al Abror karena bagian dari keluarga besar pesantren.

"Dengan tradisi pesantren beliau sangat familiar," katanya.

Dokter Ahli Tafsir Alquran ini berharap, apa yang diniatkan untuk kebaikan bangsa dan kemajuan bangsa dapat tercapai. Ada hizib yang disusun oleh Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid isinya mendoakan pemimpin.

"Hizib kita Mas Ganjar mendoakan pemimpin, supaya jadi pemimpin yang memperbaiki dan menghadirkan kemanfaatan untuk umat dan bangsa, " bebernya.

Ganjar merupakan santri sekaligus cucu menantu dari Kiai Hisyam. Kiai Hisyam merupakan ulama yang sangat disegani dan dihormati di matanya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, Kiai Hisyam memiliki nama kecil Muhammad Qosim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement