Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Zainuddin Abdul Madjid, Disambut TGB dan Keluarga Besar Pesantren

LOMBOK TIMUR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid di sela-sela safari politiknya ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (18/6/2023).

Ganjar datang ke Lombok Timur dari Kota Mataram disopiri langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi.

Setelah berziarah ke makam TGKH M Zainuddin Abdul Madjid, Ganjar Pranowo sholat berjamaah bersama TGB, Ketua DPD PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat, dan Ketua DPW PPP NTB H Muzihir.

Di hadapan ribuan santri di Musala Al Abror, TGB mengatakan bahwa menerima Ganjar Pranowo di Al Abror karena bagian dari keluarga besar pesantren.

"Dengan tradisi pesantren beliau sangat familiar," katanya.

Dokter Ahli Tafsir Alquran ini berharap, apa yang diniatkan untuk kebaikan bangsa dan kemajuan bangsa dapat tercapai. Ada hizib yang disusun oleh Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid isinya mendoakan pemimpin.

"Hizib kita Mas Ganjar mendoakan pemimpin, supaya jadi pemimpin yang memperbaiki dan menghadirkan kemanfaatan untuk umat dan bangsa, " bebernya.

Ganjar merupakan santri sekaligus cucu menantu dari Kiai Hisyam. Kiai Hisyam merupakan ulama yang sangat disegani dan dihormati di matanya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, Kiai Hisyam memiliki nama kecil Muhammad Qosim.