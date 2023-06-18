Perindo Banten Beri Pembekalan Kader Menangkan Pemilu 2024

TANGERANG - Perindo Tangerang mengumpulkan seluruh kadernya baik bakal calon legislatif (Bacaleg) tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kota di Kantor DPD Perindo Tangerang, Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten, Minggu (18/6/2023).

Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman menjelaskan, dikumpulkannya para kader dan bacaleg ini untuk Konsolidasi Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Adapun Konsolidasi Pembekalan Pemenangan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 itu kepada kader guna menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

“Langkah selanjutnya adalah pembekalan pemenangan bagaimana Partai Perindo di Kota Tangerang bisa meraih 2 digit, artinya kalau 50 kursi kita bisa mendapatkan minimal 5 kursi atau setidaknya setiap dapil 1 kursi,” kata Agus saat ditemui di Tangerang.

Tak hanya di tingkat kota, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu turut menargetkan pemenangan di tingkat provinsi.

“Begitu juga untuk provinsi, bahwa provinsi di Kota Tangerang ada 2 dapil yaitu Banten 7 yaitu 9 kursi, di Banten 8 ada 7 kursi. Kita targetkan untuk setiap dapil kita harus mendapatkan satu kursi-satu kursi Kota Tangerang,” ujarnya.