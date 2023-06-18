Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perindo Banten Beri Pembekalan Kader Menangkan Pemilu 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:53 WIB
Perindo Banten Beri Pembekalan Kader Menangkan Pemilu 2024
Partai Perindo Banten beri pembekalan kader hadapi Pemilu 2024 (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

TANGERANG - Perindo Tangerang mengumpulkan seluruh kadernya baik bakal calon legislatif (Bacaleg) tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kota di Kantor DPD Perindo Tangerang, Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten, Minggu (18/6/2023).

Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman menjelaskan, dikumpulkannya para kader dan bacaleg ini untuk Konsolidasi Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Adapun Konsolidasi Pembekalan Pemenangan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 itu kepada kader guna menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

“Langkah selanjutnya adalah pembekalan pemenangan bagaimana Partai Perindo di Kota Tangerang bisa meraih 2 digit, artinya kalau 50 kursi kita bisa mendapatkan minimal 5 kursi atau setidaknya setiap dapil 1 kursi,” kata Agus saat ditemui di Tangerang.

Tak hanya di tingkat kota, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu turut menargetkan pemenangan di tingkat provinsi.

“Begitu juga untuk provinsi, bahwa provinsi di Kota Tangerang ada 2 dapil yaitu Banten 7 yaitu 9 kursi, di Banten 8 ada 7 kursi. Kita targetkan untuk setiap dapil kita harus mendapatkan satu kursi-satu kursi Kota Tangerang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement