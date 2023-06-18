Partai Perindo Bagikan Bantuan Gerobak kepada Pelaku UMKM di Manado

MANADO - Partai Perindo kembali memberikan bantuan gerobak kepada para pelaku UMKM. Kali ini, sejumlah pedagang di Manado mendapatkan bantuan gerobak dari Perindo.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ideologi dan Kaderisasi Ronny Tanoesaputra mengatakan bahwa pembagian bantuan gerobak Perindo tersebut merupakan upaya Perindo untuk membantu menyejahterakan para pelaku UMKM.

"Hari ini merupakan hari kedua kita membagikan gerobak semoga dapat menambah penghasilan dari UMKM dan jelas Perindo fokus kepada masyarakat tapi melalui UMKM," ujarnya di Manado, Minggu (18/6/2023).

Sebanyak 200 gerobak akan dibagikan kepada para pelaku UMKM di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.