Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang: Terima Kasih Pak Hary Tanoesoedibjo

MANADO - Seorang pedagang di Manado, Yulita mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo lantaran telah diberikan bantuan gerobak Perindo.

Dia pun mendoakan agar Partai Perindo bisa menjadi partai pemenang di Pemilu 2024.

"Terima kasih pak Hary Tanoesoedibjo atas gerobaknya dan juga terima kasih Partai Perindo," ujarnya, Minggu (18/6/2023).

Sebelumnya Partai Perindo kembali memberikan bantuan gerobak kepada para pelaku UMKM. Kali ini, sejumlah pedagang di Manado mendapatkan bantuan gerobak dari Perindo.

Selain memberikan bantuan gerobak Perindo, para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo di Sulut kemudian memberikan bantuan sembako ke sopir angkot dan ojek pangkalan di wilayah Dendengan Dalam.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ideologi dan Kaderisasi Ronny Tanoesaputra mengatakan bahwa pembagian bantuan gerobak Perindo tersebut merupakan upaya Perindo untuk membantu menyejahterakan para pelaku UMKM.