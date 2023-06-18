Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Berikan 200 Gerobak Bantu Pedagang dan Pelaku UMKM di Sulut

Jefry Langi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:26 WIB
Partai Perindo Berikan 200 Gerobak Bantu Pedagang dan Pelaku UMKM di Sulut
Perindo berikan bantuan gerobak ke pedagang di Manado (Foto: MPI)
A
A
A

MANADO - Sebanyak 200 gerobak bantuan dari Partai Perindo akan diberikan kepada para pedagang hingga pelaku UMKM di Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua DPW Partai Perindo Sulut Jaclyn Koloay mengatakan bahwa 200 bantuan gerobak Perindo itu diberikan kepada pedagang dan pelaku UMKM yang ada di 15 kebupaten dan kota di Sulut.

"Kami dari Perindo Sulut memberikan gerobak ke Manado untuk masyarakat dan membantu program pemerintah dalam hal UMKM untuk Manado sejahtera," ujarnya, Minggu (18/6/2023).

"Ada 15 kabupaten dan kota dan kita ada sekitar hampir 200 titik," imbuhnya.

Selain memberikan bantuan gerobak Perindo, para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo di Sulut kemudian memberikan bantuan sembako ke sopir angkot dan ojek pangkalan di wilayah Dendengan Dalam.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Seorang pedagang di Manado, Yulita mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo lantaran telah diberikan bantuan gerobak Perindo.

Dia pun mendoakan agar Perindo bisa menjadi partai pemenang di Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement