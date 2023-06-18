Partai Perindo Berikan 200 Gerobak Bantu Pedagang dan Pelaku UMKM di Sulut

MANADO - Sebanyak 200 gerobak bantuan dari Partai Perindo akan diberikan kepada para pedagang hingga pelaku UMKM di Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua DPW Partai Perindo Sulut Jaclyn Koloay mengatakan bahwa 200 bantuan gerobak Perindo itu diberikan kepada pedagang dan pelaku UMKM yang ada di 15 kebupaten dan kota di Sulut.

"Kami dari Perindo Sulut memberikan gerobak ke Manado untuk masyarakat dan membantu program pemerintah dalam hal UMKM untuk Manado sejahtera," ujarnya, Minggu (18/6/2023).

"Ada 15 kabupaten dan kota dan kita ada sekitar hampir 200 titik," imbuhnya.

Selain memberikan bantuan gerobak Perindo, para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo di Sulut kemudian memberikan bantuan sembako ke sopir angkot dan ojek pangkalan di wilayah Dendengan Dalam.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Seorang pedagang di Manado, Yulita mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo lantaran telah diberikan bantuan gerobak Perindo.

Dia pun mendoakan agar Perindo bisa menjadi partai pemenang di Pemilu 2024.