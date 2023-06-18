Berikan 200 Gerobak ke Pedagang, Ketua Perindo Manado: Bukti Komitmen Sejahterakan Masyarakat

MANADO - Partai Perindo memberikan bantuan sekira 200 gerobak kepada pedagang dan pelaku UMKM di Sulawesi Utara (Sulut).

Selain memberikan bantuan gerobak Perindo, para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo di Sulut kemudian memberikan bantuan sembako ke sopir angkot dan ojek pangkalan di wilayah Dendengan Dalam.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Manado Revani Parasan mengatakan bahwa pihaknya serius ingin menyejahterakan masyarakat.

"Hari ini Perindo benar-benar serius untuk melakukan apa yang sudah menjadi pemberitaan. Ini bukti dari komitmen Perindo untuk menyejahterakan masyarakat terutama di UMKM," ujarnya, Minggu (18/6/2023).

Seorang pedagang di Manado, Yulita mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo lantaran telah diberikan bantuan gerobak Perindo.

Dia pun mendoakan agar Perindo bisa menjadi partai pemenang di Pemilu 2024.

"Terima kasih pak Hary Tanoesoedibjo atas gerobaknya dan juga terima kasih Partai Perindo," ujarnya.