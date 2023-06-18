Selain Bantu Gerobak ke Pedagang, Perindo Berikan Sembako ke Sopir Angkot di Manado

MANADO - Sebanyak 200 gerobak bantuan dari Partai Perindo akan diberikan kepada para pedagang hingga pelaku UMKM di Sulawesi Utara (Sulut).

Selain memberikan bantuan gerobak Perindo, para pengurus DPW dan DPD Partai Perindo di Sulut kemudian memberikan bantuan sembako ke sopir angkot dan ojek pangkalan di wilayah Dendengan Dalam.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan terus membantu kesejahteraan rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ideologi dan Kaderisasi Ronny Tanoesaputra mengatakan bahwa pembagian bantuan gerobak Perindo tersebut merupakan upaya Perindo untuk membantu menyejahterakan para pelaku UMKM.

"Hari ini merupakan hari kedua kita membagikan gerobak semoga dapat menambah penghasilan dari UMKM dan jelas Perindo fokus kepada masyarakat tapi melalui UMKM," ujarnya di Manado, Minggu (18/6/2023).

Dia berharap, warga Manado bisa memberikan dukungannya kepada Partai Perindo. "Dan jika nanti Perindo menang di Manado, Perindo akan lebih memperhatikan UMKM dan kami mohon dukungan kepada masyarakat untuk mendukung Perindo di Manado," tuturnya.