Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hadapi Libur Sekolah, KAI Commuter Tambah Jadwal Perjalanan Commuter Line Jadi 24 Kali

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |03:31 WIB
Hadapi Libur Sekolah, KAI Commuter Tambah Jadwal Perjalanan Commuter Line Jadi 24 Kali
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

YOGYAKARTA - KAI Commuter bakal mengoperasikan pelayanan perjalanan Commuter Line Yogyakarta sebanyak 24 perjalanan tiap hari, mulai 19 Juni – 14 Juli 2023. Di hari biasa, kereta hanya beroperasi 20 perjalanan setiap harinya.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan antusiasme masyarakat menggunakan kereta Commuter Line di Daop 6 memang cukup tinggi. Bahkan tak sedikit wisatawan yang kini memanfaatkan Commuter Line ini sebagai transportasi utama.

 BACA JUGA:

"Memasuki masa libur sekolah kenaikan kelas tahun ini, kami menambah intensitas perjalanan," ujar Anne, Sabtu (17/6/2023).

Anne menambahkan pelayanan operasional perjalanan ini bisa dimanfaatkan warga masyarakat atau yang sedang berlibur di wilayah Kota Yogyakarta, Klaten dan Solo atau sekitarnya. Dan selama ini penumpang tujuan tersebut cukup tinggi

 BACA JUGA:

Mulai Senin 19 Juni - 14 Juli 2023, lanjutnya, KAI Commuter akan mengoperasikan setiap harinya sebanyak 12 Jadwal perjalanan Commuter Line dari Palur – Yogyakarta mulai pukul 04.55 -20.53 WIB dan 12 perjalanan Commuter Line dari Yogyakarta – Palur mulai pukul 05.30 – 22.35 WIB.

"Jika liburan biasanya jumlah penumpang mengalami peningkatan signifikan," kata dia.

Sesuai data yang tercatat pada masa libur sekolah tahun 2022 lalu, terdapat kenaikan rata-rata volume pengguna jika dibanding dengan sebelum masa libur sekolah. Di mana terdapat kenaikan volume pengguna sebesar 52% pada hari kerja dan kenaikan 15% pada akhir minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268/kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258/viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241/viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179221/viral-lFiB_large.jpg
Breaking News! KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Jalur Jakarta–Cikampek Tidak Bisa Dilintasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160959/ahy-e13i_large.jpg
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159772/viral-2Xcy_large.jpg
Breaking News! Kereta Argo Bromo Anggrek Anjlok di Stasiun Pegadenbaru Subang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement