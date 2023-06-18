Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Jatuh di Tikungan Jalan Jogja-Wonosari, Pemotor Tewas Usai Masuk Kolong Truk Tangki

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:33 WIB
Jatuh di Tikungan Jalan Jogja-Wonosari, Pemotor Tewas Usai Masuk Kolong Truk Tangki
Kecelakaan maut melibatkan truk tangki dan motor di Jalan Jogja-Wonosari (Foto: Istimewa)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Jogja-Wonosari, tepatnya di Dusun Beji, Kalurahan Beji Kapanewon, Patuk, Gunungkidul. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor dengan truk Tanki mengakut BBM, akibatnya pemotor meninggal dunia.

Ruas jalan yang dilalui memang dikenal sebagai jalur maut karena seringnya terjadi kecelakaan. Pada bulan lalu, di tempat yang sama juga terjadi kecelakaan antara bus dengan sepeda motor yang mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia.

Panit Lantas Polsek Patuk Iptu Paryadi menuturkan kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan truk tangki pertamina bernomor polisi AB 8602 BK dengan sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi AB 6698 SH. Kecelakaan tersebut terjadi hari Minggu (18/6/2023) sekira pukul 12.15 WIB.

"Seorang pengendara sepeda motor meninggal di rumah sakit," kata dia.

Sebelum kejadian RKA (17) warga celeban 19/05 tahunan Umbulharjo Yogyakarta mengendarai sepeda motor yamaha vixion bernomor polisi AB 6698 -GH berjalan dari arah Wonosari menuju Yogyakarta dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) pada jalan menikung ke kiri sepeda motor tersebut terjatuh ke kanan jalan.

Korban bersama sepeda motornya terjatuh melebihi marka jalan. Naas pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang mobil tengki pertamina bernomor AB-8602-BK yang dikemudikan oleh Seta Pradita (36) warga Kowanan, Kalurahan Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman.

"Karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan dan korban masuk di bawah kendaraan depan ban belakang sebelah kanan mobil tangki tersebut," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
