Lewat Berbagai Kegiatan, Saga Gaet Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA – Kelompok relawan Sahabat Ganjar (Saga) terus melakukan pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) lebih dalam kepada masyarakat.

Pada akhir pekan ini, Sahabat Ganjar bersama ratusan warga Kabupaten Tegal melakukan senam sehat bersama di Lapangan Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (18/6/2023).

Warga sangat bersukacita mengikuti kegiatan senam bersama. Ditambah mereka bisa menyuarakan aspirasi dukungan politiknya untuk Ganjar Pranowo lebih leluasa.

Salah satu peserta senam, Sumi tampak senang dan gembira karena dapat senam bersama dengan teman-teman sebayanya. “Saya senang bisa senam bareng Sahabat Ganjar dan sama teman-teman saya disini, pokoknya keren,” kata Sumi dalam keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut, Sumi menyampaikan aspirasi dukungannya untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. “Saya bakal dukung Bapak Ganjar kok, soalnya beliau baik dan dekat sama rakyat dan nanti bisa jadi presiden,” imbuhnya.

Sementara di Kecamatan Suradadi, Sahabat Ganjar mengadakan penyuluhan kesehatan kepada ratusan nelayan sebelum pergi melaut. Sahabat Ganjar bersama nelayan juga melakukan peremajaan perahu-perahu nelayan.

Menurut Ketua DPC Kabupaten Tegal, H. Gus Ali Nubhan, rangkaian kegiatan di Kabupaten Tegal sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo lebih dalam kepada masyarakat sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

“Rangkaian kegiatan Sahabat Ganjar di Tegal ini tentunya untuk menjadi aksi sosial kita dan sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo lebih dalam kepada warga, karena mereka juga tahu kinerja-kinerja bapak Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah,” kata Gus Ali.