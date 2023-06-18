Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Basmi DBD, Partai Perindo Lakukan Fogging di Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:16 WIB
Basmi DBD, Partai Perindo Lakukan Fogging di Kendal
Partai Perindo lakukan fogging di Kendal, Jawa Tengah (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

KENDAL - Selain ekonomi dan pendidikan, kesehatan menjadi salah satu faktor utama bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, DPW Partai Perindo Jawa Tengah dan DPD Partai Perindo Kendal melakukan fogging di titik rawan sebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah.

Penyemprotan ini dilaksanakan selain di permukiman warga, juga saluran air dan kompleks sekolah yang berada di perkampungan.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan, perubahan cuaca dan musim pancaroba ini, pihaknya melakukan pencegahan penyebaran rantai perkembangan nyamuk aides aigepthy di permukiman.

Dikatakannya, perubahan musim dari hujan ke panas rawan penyebaran demam berdarah, Partai Perindo melakukan penyemprotan untuk memutus rantai perkembangan nyamuk penyebar demam berdarah.

Fogging kali ini dilakukan di Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari setelah banyak laporan warga yang terserang demam berdarah. Menurutnya, yang terserang demam berdarah cukup banyak, kemudian pihak RT/RW hingga desa meminta untuk dilakukan penyemprotan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement