Basmi DBD, Partai Perindo Lakukan Fogging di Kendal

Partai Perindo lakukan fogging di Kendal, Jawa Tengah (Foto: Eddie Prayitno)

KENDAL - Selain ekonomi dan pendidikan, kesehatan menjadi salah satu faktor utama bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, DPW Partai Perindo Jawa Tengah dan DPD Partai Perindo Kendal melakukan fogging di titik rawan sebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah.

Penyemprotan ini dilaksanakan selain di permukiman warga, juga saluran air dan kompleks sekolah yang berada di perkampungan.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan, perubahan cuaca dan musim pancaroba ini, pihaknya melakukan pencegahan penyebaran rantai perkembangan nyamuk aides aigepthy di permukiman.

Dikatakannya, perubahan musim dari hujan ke panas rawan penyebaran demam berdarah, Partai Perindo melakukan penyemprotan untuk memutus rantai perkembangan nyamuk penyebar demam berdarah.

Fogging kali ini dilakukan di Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari setelah banyak laporan warga yang terserang demam berdarah. Menurutnya, yang terserang demam berdarah cukup banyak, kemudian pihak RT/RW hingga desa meminta untuk dilakukan penyemprotan.