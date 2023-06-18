Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Ganjar, Kiyai Muda Jawa Timur Gelar Sholawat Bersama Ribuan Warga

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:00 WIB
Dukung Ganjar, Kiyai Muda Jawa Timur Gelar Sholawat Bersama Ribuan Warga
Kiyai Muda Jatim Gelar Sholawat di Bojonegoro
A
A
A

BOJONEGORO – Sebanyak 3.000 warga menghadiri Malam Kilau Musik Raya, Pengajian Umum dan Sholawat bersama Cak Sodiq, Kyai dan Habaib, di Pondok Pesantren Syakur Al Marzuqi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

"Kami menggelar Malam Kilau Musik Raya dengan menghadirkan Cak Sodiq dari New Pallapa, di tengah masyarakat kita berselawat bareng dengan kehadiran Gambus El Mazira Bojonegoro," ujar Gus Ali Baidlowi selaku Koordinator Wilayah Kiyai Muda Jawa Timur, Minggu (18/6/2023).

Pimpinan Pondok Pesantren Syakur Al Marzuqi ini mengatakan, acara yang dihadiri ribuan warga yang berasal hampir dari seluruh desa se-Kecamatan Ngasem itu berlangsung lancar dan khidmat.

Selain itu, acara tersebut juga merupakan bagian dari sukarelawan Kiyai Muda Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi kegiatannya. Seluruh rangkaian kegiatan Kiyai Muda Jawa Timur merupakan kegiatan yang positif untuk terus berbagi dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kiyai Muda Jawa Timur juga turut menyosialisasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.

"Dengan kegiatan malam ini salah satunya Kiyai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar lebih dikenal masyarakat untuk memberikan motivasi, sebuah solusi, termasuk kami mengumpulkan orang sebanyak ini insyaallah itu sebuah sosialisasi kami untuk Bapak Ganjar Pranowo," kata Gus Ali.

"Yang kedua, mungkin bisa ada kelanjutan program riil ke depan. Itu akan menambah daya tarik mereka atau mungkin di hati mereka akan ada kenangan dari Kiyai Muda Jawa Timur dan juga untuk Ganjar Pranowo," pungkasnya.

Adapun tokoh agama yang hadir dalam acara itu, yakni Habib Muhammad Bin Idrus Al Jufri Bojonegoro dan KH Abdul Aziz dari Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Cak Sodiq sebagai salah satu pengisi acara, menyampaikan apresiasi untuk sukarelawan Kiyai Muda Jawa Timur lantaran telah menyelenggarakan kegiatan positif untuk masyarakat.

